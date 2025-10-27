Gamereactor

Milei vince le elezioni di medio termine in Argentina

Grazie a ciò, il partito al governo rafforza la sua presa sul potere.

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il movimento libertario del presidente Javier Millei ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni di medio termine in Argentina, rafforzando la sua presa sia sul Senato che sulla Camera dei Deputati. I risultati hanno superato le previsioni dei sondaggi e hanno lasciato l'opposizione peronista in difficoltà a mantenere la rilevanza in un voto segnato da una bassa partecipazione. Milei ha celebrato il risultato come un punto di svolta storico per il suo programma di riforme, promettendo di portare avanti i cambiamenti economici e un maggiore controllo fiscale. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!

Il presidente dell'Argentina Javier Milei durante la conferenza al Forum economico di Madrid al Palacio de Vista Alegre di Madrid l'8 giugno 2025 Spagna // Shutterstock

