Milestone condivide ulteriori informazioni e prime immagini dal prossimo gioco di corse futuristiche Screamer

HQ

L'anno prossimo, Milestone amplierà la sua gamma di progetti introducendo i fan al futuristico gioco di corse basato sulla trama Screamer. Si dice che questo titolo stia cercando di "scuotere il genere arcade", il tutto mescolando insieme "nuove meccaniche di gioco con una trama potente e coinvolgente".

Non sapremo davvero a cosa andrà incontro fino a quando non vedremo Screamer in pratica, ma ora sappiamo almeno un po' di più sul gioco e abbiamo un'idea della sua presentazione grazie alla key art del titolo che viene condivisa.

In un comunicato stampa, ci viene detto: "Creato da Polygon Pictures, uno dei più antichi e rinomati studi di animazione giapponesi, l'opera d'arte mette in luce per la prima volta cinque dei personaggi che si scontreranno nel torneo sotterraneo della città; insieme a loro c'è l'enigmatica mente che mantiene la sua identità nascosta dietro una maschera. In primo piano, cinque veicoli ad alto numero di ottani corrono per strade illuminate al neon, con uno di loro che esplode, offrendo uno scorcio delle battaglie ad alto rischio piene di estetica anime che attendono i giocatori nella città di Neo Rey.

Dai un'occhiata alla key art qui sotto e, per quanto riguarda quando arriverà Screamer, il lancio del gioco è previsto per il 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.