Milioni di canzoni sono state utilizzate per l'allenamento musicale tramite IA

HQ

L'IA è una cosa attuale, e diversi canali stanno scavando nei vari effetti dell'IA nei nostri tempi moderni. Come riportato da Engadget, The Atlantic ha pubblicato quattro database ricercabili di musica che sono stati utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale. Ha "12 milioni di tracce in un database, 9 milioni in un altro, e le ultime due contengono ciascuna circa 100.000 canzoni".

Questo significa che molta musica protetta da copyright è stata usata per l'addestramento dell'IA. E come previsto, molti servizi di streaming musicale hanno adottato misure per prevenire, identificare o etichettare le creazioni generate con IA. Ma questo non ha impedito ai truffatori di creare imitazioni di band esistenti e di cercare di trarre vantaggio dal loro lavoro con imitatori di IA.

I database dell'Atlantic, tra gli altri simili, potrebbero aiutare le parti dell'industria musicale a monitorare meglio i propri interessi.