Milioni di tifosi di calcio in Cina e India potrebbero non riuscire a guardare la Coppa del Mondo poiché i diritti di trasmissione sono in stallo

HQ

A cinque settimane dall'inizio della più grande Coppa del Mondo della storia, i tifosi di calcio in Cina e India ancora non sanno come potranno seguire l'evento... o se potranno guardarlo, dato che la FIFA non ha ancora raggiunto un accordo con nessun broadcaster nei due paesi più popolati del mondo.

Reuters riporta che la FIFA aveva richiesto 100 milioni di dollari per i diritti di trasmissione dei Mondiali 2026 e 2030 in India, ma una joint venture tra Disney e Reliance, una delle più grandi aziende indiane, ha offerto solo 20 milioni di dollari per i Mondiali 2026, ritenendo che il Mondiale 2026 avrà un pubblico inferiore perché il torneo si svolge in Nord America e la maggior parte delle partite si terrà dopo mezzanotte in India.

La Cina inoltre non ha un broadcaster ufficiale per i Mondiali, il che sorprende dato che il 49,8% di tutte le ore di visione su piattaforme digitali e social a livello globale durante il Mondiale 2022 proveniva da questo paese, oltre al 17,7% della copertura televisiva lineare globale dell'edizione 2022, tenutasi in Qatar. L'India ha rappresentato il 2,9%. Nel 2018 e 2022, l'emittente statale cinese CCTV ha ottenuto i diritti mesi prima, ma non questa volta.

Nonostante sia uno sport molto popolare, la Cina si è qualificata per la Coppa del Mondo solo una volta, nel 2002, e ha perso tutte le partite. L'India non si è mai qualificata per la Coppa del Mondo.

La Coppa del Mondo 2026 inizierà l'11 giugno, e la FIFA ha cinque settimane per trovare un partner emittente in grado di allestire l'infrastruttura di trasmissione e vendere l'inventario pubblicitario in tempo. "Le discussioni in Cina e India riguardo alla vendita dei diritti mediatici per la Coppa del Mondo FIFA 2026 sono in corso e devono rimanere riservate al momento", ha risposto la FIFA a Reuters.