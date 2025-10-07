HQ

Sono passati esattamente due mesi da quando abbiamo appreso che Mina the Hollower sarebbe stato lanciato il 31 ottobre. Speravamo che l'attesa abbastanza breve dall'annuncio al rilascio significasse che gli sviluppatori di Yacht Club Games erano fiduciosi su quella data, ma purtroppo non è così.

Il team che ci ha anche dato Shovel Knight annuncia che Mina the Hollower è stato ritardato. Non ci viene data una nuova data, ma ci viene detto che non ci vorrà molto. Yacht Club Games ha solo bisogno di un po' di tempo in più per essere rifinito, quindi forse lo avremo a novembre?