Mina the Hollower verrà lanciato a ottobre

Dopo anni passati a servire Shovel Knight titoli, lo sviluppatore Yacht Club Games offrirà qualcosa di leggermente diverso entro la fine dell'anno, poiché possiamo aspettarci Mina the Hollower. Si tratta di un'avventura d'azione in pixel che segue un piccolo topo mentre tenta di salvare un'isola maledetta, il tutto utilizzando varie tecniche di scavo per superare pericoli e nemici.

Questa non è la prima volta che vediamo il gioco, poiché Yacht Club lo ha mostrato anche all'inizio di quest'anno, ma in linea con la vetrina di Nintendo Indie World, la data di uscita ufficiale è stata confermata, fissata per il 31 ottobre 2025 su PC, PS4 e PS5, Xbox Series X/S e Switch 1 e 2.

Puoi vedere l'ultimo trailer del gioco qui sotto e anche averne un assaggio anticipato in seguito, poiché arriverà anche una demo.