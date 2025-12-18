Mind Diver utilizza località reali di Copenaghen scansionate nel gioco

Mind Diver è già un gioco che sembra interessante fin dalla fase di concetto. Stai immergendoti nel subconscio di un altro per cercare di risolvere un mistero. Scavare nei ricordi, quasi in stile Animus, per così dire. Proviene dallo studio danese Indoor Sunglasses, Mind Diver prende ispirazione dal paese d'origine e capitale dello sviluppatore, Copenaghen.

Parlando con noi alla BIG Conference di quest'anno, il direttore creativo di Indoor Sunglasses, Victor Breum, ha detto che il team aveva scansionato le location reali che visitano a Copenaghen nel gioco.

"I posti in cui [i personaggi] vanno sono posti dove andrei a Copenaghen come se ci fosse un nightclub, che è un punto centrale nella storia, dove abbiamo scansionato, tutte le grafiche sono scansionate in 3D. Così siamo andati in un nightclub chiamato Basement a Copenaghen e abbiamo ottenuto il permesso di scansionare quel posto. Abbiamo anche parlato con queste persone che organizzano rave per scansionare le loro attrezzature e tutte le loro decorazioni. E lo usiamo per decorare il nightclub," spiegò.

Se vuoi vedere di più su Mind Diver, incluso un riferimento al prossimo progetto di Indoor Sunglasses, dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto: