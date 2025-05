MindsEye affronta dure critiche da parte dei playtester

HQ

Tra poco meno di tre settimane, MindsEye dovrà dimostrare il suo valore: il nuovo progetto di passione dell'ex dirigente di Rockstar Leslie Benzies e del suo studio Build A Rocket Boy. Ma a giudicare dal feedback di coloro che hanno avuto la possibilità di testare il gioco, MindsEye è tutt'altro che pronto per il rilascio pubblico.

In effetti, le prime impressioni sono quasi prevalentemente negative, con molti playtester che riferiscono che il gioco sembra incompiuto, non rifinito e pieno di bug. Diversi tester hanno persino raccomandato di ritardare il rilascio in modo che questi problemi possano essere risolti.

Una critica ricorrente è che i nemici sono cerebralmente morti, al punto da trascinare seriamente verso il basso l'esperienza di gioco. Anche le meccaniche di guida, che dovrebbero essere una parte fondamentale del gioco, sono state criticate, con diversi giocatori che le hanno definite rigide e insoddisfacenti.

