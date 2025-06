MindsEye studio licenzia gran parte del suo staff dopo il lancio fallimentare del gioco

MindsEye doveva essere il grande debutto di Build a Rocket Boy, un nuovo audace sfidante nell'arena open-world. Invece, si è trasformato in un disastro di pubbliche relazioni.

Con un punteggio Metacritic di appena 43 e meno di 400 giocatori attivi su Steam, MindsEye si preannuncia come un ammonimento su ciò che accade quando l'ambizione supera la raffinatezza.

MindsEye Il creatore condivide un "crepacuore" per i problemi di lancio e promette tre aggiornamenti entro la fine di giugno

13 Giugno 2025 alle 13:43 NEWS. Scritto da Ben Lyons

Build a Rocket Boy ha dichiarato di avere "il cuore spezzato dal fatto che non tutti i giocatori siano stati in grado di vivere il gioco come volevamo".