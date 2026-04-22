MindsEye sviluppatori intraprendono azioni legali contro Build A Rocket Boy

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Se pensavi che la saga MindsEye fosse finita ormai, è meglio che ti prepari, poiché gli sviluppatori del gioco, rappresentati dall'IWGB Game Workers Union, stanno portando Build A Rocket Boy in tribunale, per accuse di violazioni della privacy dei dati legate all'installazione di un certo software sui dispositivi di lavoro degli sviluppatori.

Secondo Game Developer, si sostiene che il software di sorveglianza Teramind sia stato installato dalla direzione BARB sull'hardware dei dipendenti. La direzione si è rifiutata di dire quali dati venivano raccolti tramite Teramind, lasciando i dipendenti all'oscuro.

Teramind è stato rimosso dai dispositivi degli sviluppatori dopo che 40 lavoratori hanno firmato un reclamo per la sua rimozione. I dirigenti della BARB non hanno ancora detto quali dati sono stati raccolti, perché è stato installato Teramind e dove vengono conservati i dati in loro disposizione.

"Il Sindacato dei Lavoratori dei Giochi IWGB, rappresentando i lavoratori, sostiene che l'uso del software da parte di BARB violi sia le leggi sulla protezione dei dati sia la dignità fondamentale della forza lavoro, superando il legittimo mandato di monitorare la produttività dei lavoratori o tutelare la sicurezza dell'azienda registrando individui nelle loro case e senza il loro consenso", ha dichiarato il sindacato.

"In una riunione interna che è stata trapelata alla stampa, i capi Mark Gerhard e Leslie Benzies hanno confermato che il software Teramind era stato installato senza che i lavoratori ne sapessero. Il programma monitora i tasti degli utenti, registra l'attività dello schermo e cattura l'audio del microfono."

C'è un'altra azione legale in corso, intentata separatamente dai membri del sindacato IWGB, riguardante un processo di licenziamento mal gestito che ha portato al licenziamento di circa 300 dipendenti. L'ex animatore cinematografico BARB e membro dell'IWGB Chris Wilson non ha avuto paura di criticare la compagnia. "La cultura tossica di segretezza e micromanagement di Build A Rocket Boy è una delle peggiori che abbia visto in una carriera ventennale nell'industria videoludica", ha detto, aggiungendo che la situazione di Teramind è stata un altro tentativo di micromanagement da parte del team di leadership.