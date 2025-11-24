Mine Lepstok o PFM-1: Ecco come i droni russi terrorizzano l'Ucraina

HQ

I veicoli aerei senza pilota russi (UAV) stanno lanciando piccoli ordigni esplosivi a forma di foglia per le strade di Kherson, fondendosi con il fogliame autunnale e causando decine di feriti, secondo le autorità locali e i residenti.

Conosciute localmente come mine lepstok o PFM-1, queste dispositivi sono progettate per sembrare foglie cadute, rendendole quasi invisibili e particolarmente pericolose per i bambini. Dall'inizio dell'anno, Kherson ha segnalato almeno tre morti, tra cui un bambino, e più di 67 feriti collegati alle miniere. Anche veicoli e ambulanze sono stati danneggiati.

Insegnare ai bambini le miniere

Le autorità hanno installato reti anti-droni intorno alle aree critiche e le scuole hanno adattato le lezioni per insegnare ai bambini a riconoscere ed evitare le mine. "Se i bambini vedono una mina, viene detto loro di fermarsi, ripercorrere i loro passi e mantenere la calma", dice Irina Kortinuk, una funzionaria della scuola locale.

Residenti come Arseni, 13 anni, sono sopravvissuti a un incidente in una miniera grazie a un addestramento precedente. "Il sedile della bicicletta ha assorbito la maggior parte delle schegge. Sono riuscito ad arrivare a casa di mia nonna sano e salvo," spiega sua madre.

Vietato secondo la Convenzione di Ottawa del 1997

L'uso delle mine PFM-1, vietato dalla Convenzione di Ottawa del 1997, è stato condannato da Amnesty International, che chiede che questi attacchi vengano classificati come crimini di guerra.

Nonostante le minacce continue, i civili continuano a muoversi in città con cautela, mantenendo routine quotidiane in mezzo all'attività costante dei droni. "L'obiettivo è terrorizzare la popolazione", afferma il governatore militare di Kherson Oleksandr Prokudin. "È diventata una tattica ricorrente quest'anno."

Per maggiori dettagli, visita El Mundo.