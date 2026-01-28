Mini Countryman E: Nuova progettazione con oltre 500 km di autonomia elettrica

HQ

La Mini Countryman E offre un'autonomia puramente elettrica fino a 501 chilometri (WLTP), rendendo il modello più grande della famiglia Mini un compagno particolarmente attraente per qualsiasi avventura. L'aumento significativo dell'autonomia si ottiene grazie a una combinazione di soluzioni tecniche innovative. Al centro c'è il nuovo inverter in carburo di silicio (SiC), che garantisce una conversione energetica altamente efficiente e minimizza le perdite di energia. A ciò si aggiunge un aumento della capacità netta del sistema di accumulo ad alta tensione a 65,2 kWh, fornendo più energia utilizzabile. Inoltre, i cuscinetti ruota a basso attrito sull'asse anteriore riducono la resistenza al rotolamento e contribuiscono quindi all'ottimizzazione complessiva.

L'autonomia aumentata della Mini Countryman E, fino a 501 chilometri (WLTP), crea nuova libertà e riduce significativamente le esigenze di ricarica. Sia in campagna che in autostrada, grazie alla tecnologia di ricarica rapida in corrente continua, la Mini Countryman completamente elettrica può ricaricare la batteria dal 10 all'80 per cento in meno di 30 minuti.

All'interno, il display OLED centrale da 24 cm offre un controllo intuitivo di tutti i sistemi di infotainment e assistenza alla guida, consentendo la guida autonoma fino al livello 2, garantendo al contempo una sicurezza completa e il massimo comfort.

Vuoi provare il nuovo modello Mini?