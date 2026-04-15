Mio doppiatore sul lavoro con Josef Fares di Hazelight: "You devo allacciare le cinture sulle montagne russe"

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Pochi sono gli sviluppatori così conosciuti e acclamati nell'industria moderna dei videogiochi come quello di Josef Fares, fondatore di Hazelight, lo studio svedese che diede al mondo A Way Out, It Takes Two e Split Fiction.

Fares è spesso conosciuto per il suo commento epico ai The Game Awards qualche anno fa, dove ha gridato iconicamente "Fuck the Oscars", ma chiunque conosca Fares e il suo lavoro sa che è anche molto più di questo commento.

A tal fine, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di parlare con Kaja Chan, l'artista dietro Mia di Split Fiction, in un'intervista in cui parlava delle speranze del celebre platform per i BAFTA Games Awards. Ma abbiamo anche parlato un po' di Fares e di com'è lavorare con questo famoso sviluppatore.

"È proprio un personaggio. È una persona incredibile. Quindi è il tipo del "gli Oscar", ma in realtà è molto radicato. È così con i piedi per terra, così accogliente, così amorevole e incredibilmente appassionato. Sa come sollevare il morale di un'intera stanza e nel momento in cui entra, è come se la temperatura salisse in modo davvero positivo. Significa che quando facciamo motion capture, ci blocchiamo. Ma anche appena le cose si fanno serie, lui dice, va bene, sai, a chi posso mostrare un po' d'affetto? E poi va a terra o dice: oh, vuoi del cioccolato? Vuoi del cioccolato? Vuoi del cioccolato? E, sai, si assicura che tutti siano nutriti.

"È come se devi farlo, devi allacciarti sulle montagne russe che funziona con Josef. Ma è adorabile e adorabile. E penso che il successo di Hazelight, Split Fiction e It Takes Two, e tutti gli altri loro titoli straordinari, sia stato dovuto alla forza della sua ambizione, alla chiarezza della sua visione e a quanto sia ottimista e incoraggiante nei confronti della sua squadra. Tutti lo seguono ciecamente in battaglia, fondamentalmente, e questo è grazie alla potenza della sua visione e alla sua, sai, è molto persuasivo, per dirla così."

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Hazelight cercherà di aggiungere qualche trofeo in più al suo armadio questo venerdì ai BAFTA, ma per quanto riguarda il futuro dello sviluppatore, ha recentemente iniziato a lavorare sulla motion capture per il suo prossimo titolo, suggerendo che non passerà molto tempo prima di poter sentire di nuovo Fares.