Hazelight ha iniziato a lavorare su motion capture per il suo prossimo titolo

Poco più di un anno fa, abbiamo riferito che Hazelight, lo sviluppatore dietro It Takes Two e Split Fiction, aveva iniziato lo sviluppo del suo prossimo gioco. Il fondatore Josef Fares ha detto all'epoca di essere "completamente concentrato ed entusiasta per la prossima cosa", ma da allora non abbiamo più avuto notizie.

Tuttavia, lo sviluppo è chiaramente in progresso, e l'azienda svedese sembra aver fatto molta strada, dato che Fares ora si è rivolto a X per condividere una foto di sé in uno studio di mocap, dove possiamo intravedere tre persone in abiti di mocap dietro di lui. Purtroppo, Fares ha il braccio appositamente teso davanti ai loro volti, quindi non sappiamo chi siano. Pensiamo di poter ipotizzare che siano due donne e un uomo, però.

Significa che possiamo aspettarci co-op fino a tre persone nel prossimo gioco? Se così fosse, sarebbe la prima volta che Hazelight si avventura in questo territorio, e dopo aver rivoluzionato la cooperativa per due persone, sarebbe sicuramente interessante vedere cosa Fares e il team possono fare con un trio.

Recentemente abbiamo parlato con Fares del futuro e, anche se non ha potuto darci indizi, ha detto che sarà "il prossimo livello fottutamente fantastico", quindi sembra qualcosa da tenere d'occhio.