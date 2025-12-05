Mio: Memories in Orbit verrà lanciato a gennaio

HQ

Come parte del PC Gaming Show, lo sviluppatore Douze Dixiemes è apparso per presentare un altro sguardo al prossimo indie Metroidvania, Mio: Memories in Orbit. Oltre a mostrare il nuovo gameplay per il titolo, abbiamo finalmente potuto sapere quando arriverà su PC e console.

La data di uscita di Mio: Memories in Orbit è stata confermata e sarà previsto che arriverà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 1 e 2 già il 20 gennaio 2026. Dato che mancano circa sei settimane, se vuoi assaggiare il gioco oggi, la demo è ancora disponibile su Steam e Microsoft Store.

Oltre a questo, ci è stato anche detto che i preordini per il gioco sono ormai stati aperti su tutte le piattaforme tranne Switch 2, dato che si terrà il 22 dicembre. Per saperne di più sul gioco, assicurati di leggere la nostra ultima anteprima qui e non perderti la nostra recente conversazione con Douze Dixiemes in cui discutiamo della direzione artistica "tchno-magic" del gioco.