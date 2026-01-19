Modelli Samsung S26 trapelati

HQ

Sebbene le voci di rilancio ritardato e di aumento dei prezzi fossero semi-fondate, sappiamo con certezza che il mese prossimo verranno rivelati i modelli Galaxy S26, poiché un PDF sul finanziamento di alcuni modelli selezionati è stato scoperto da SamMoibile esaminando alcuni materiali promozionali trapelati accidentalmente da Samsung.

I modelli sono S26, S26 Plus e S26 Ultra. Questo indica anche che non si è mai verificato un rinominamento del modello base.

Attualmente non ci sono aspettative di specifiche molto diverse rispetto ai modelli attuali, con solo lievi variazioni nelle dimensioni degli schermi da prevedere, mentre le voci sulla data di uscita di tutti l'11 marzo sembrano ancora valide.

L'elemento principale a sorpresa sarà il prezzo, poiché Samsung ha già dichiarato sia a Reuters che a Bloomberg che sente anche la pressione dell'aumento dei costi dei moduli di memoria. Potremmo essere piacevolmente sorpresi da un piccolo aumento, o rischiare che l'effetto si avverta con il nuovo prodotto.