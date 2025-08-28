Modi rafforza i legami asiatici dopo la tensione commerciale degli Stati Uniti

HQ

Le ultime notizie sull'India . Il primo ministro indiano Narendra Modi intraprende un tour asiatico di alto profilo, incontrando i leader di Giappone, Cina e Russia per rafforzare le partnership strategiche mentre le tensioni con gli Stati Uniti si intensificano.

"Questa sarà un'opportunità per lanciare diverse nuove iniziative per costruire una maggiore resilienza nelle relazioni e per rispondere alle opportunità e alle sfide emergenti", ha detto il ministro degli Esteri Vikram Misri della visita in Giappone.

Il suo percorso evidenzia gli sforzi per attrarre investimenti ed espandere la cooperazione in settori critici, tra cui la produzione e i minerali. La prima visita di Modi in Cina da anni segnala un cauto riscaldamento dei legami, mentre il Giappone si impegna a sostenere le iniziative di sviluppo dell'India.

I colloqui con la Russia mirano ad approfondire l'impegno diplomatico ed economico nella regione. Il tour sottolinea la spinta dell'India a diversificare le partnership e a navigare nel mutevole panorama del commercio globale. Ieri, la tariffa del 50% di Trump sull'India è entrata in vigore.