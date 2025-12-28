ModRetro ha lanciato una nuova versione del suo clone per Game Boy, collegato a un produttore americano di armi.

HQ

ModRetro è un'azienda americana di giochi retro che produce cloni davvero affermati di Game Boy e Nintendo 64 e ha ottenuto grande successo con i suoi prodotti retrò.

Ora ModRetro ha lanciato una nuova versione del loro clone per Game Boy Chromatic, costruito con lo stesso materiale utilizzato dai droni militari del produttore statunitense Anduril Industries. Il CEO di ModRetro, Palmer Luckey, possiede anche Anduril Industries.

Anduril Industries produce sistemi d'arma autonomi come droni d'attacco, veicoli subacquei e software di intelligenza artificiale, e la nuova versione del Chromatic si chiama "Anduril Edition" ed è marchiata con i loghi Anduril e include un ciondolo con il logo Anduril. ModRetro afferma che la macchina è stata creata "per chi ha bisogno di prestazioni e affidabilità in qualsiasi condizione."

Quando la comunità retro si rese conto che esisteva un chiaro legame tra ModRetro e il produttore di armi, ci fu una forte reazione contro l'azienda. Diversi membri della comunità retro hanno dichiarato che non acquisteranno più prodotti ModRetro, poiché non vogliono sostenere indirettamente l'industria delle armi, e diversi media retrò hanno dichiarato che non copriranno più né recensiranno più i prodotti ModRetro.

Sembra un autogol per ModRetro, ma cosa ne pensi del fatto che abbiano scelto di collegare strettamente l'industria delle armi a un prodotto di gioco sotto forma di un'edizione Anduril del loro popolare clone per Game Boy? ModRetro ha superato il limite qui?