Molte Fable concept art sono trapelate prima della presentazione di questa settimana

Dopodomani, è il momento del primo grande evento di gaming in streaming dell'anno, quando Microsoft organizza il suo Xbox Developer Direct annuale. Questa volta, ci sarà una doppia dose di giochi britannici, dato che Playground Games è pronto a mostrare non solo Forza Horizon 6 ma anche Fable.

Entrambi i giochi sono previsti per il 2026 per celebrare il 25° anniversario di Xbox (e della serie Halo). In previsione di ciò, MP1st è riuscito a procurarsi un lotto piuttosto consistente di immagini concettuali da Fable da un ex dipendente di Playground Games. Dato che si tratta solo di immagini concettuali e la persona non lavora più lì, non è scontato che tutte mostrino luoghi che incontrerai durante le tue avventure in Albion. Tuttavia, la maggior parte di essi probabilmente entrerà nel prodotto finito, e la tana di gangster Bloodstone (da Fable II) fa una breve apparizione, il che indica chiaramente che la città sarà inclusa nel gioco.

Visita l'articolo al link sopra per vedere tutte le immagini e magari procurarti uno sfondo da parati. Nel post di Bluesky qui sotto, puoi dare un'occhiata a una selezione di essi.