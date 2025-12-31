news
Monster Hunter: Wilds
Monster Hunter Wilds è in cima alle classifiche di vendita di quest'anno su Steam nonostante tutte le critiche
Quelle vendite di lancio hanno davvero portato l'ultimo Monster Hunter per tutto l'anno.
Nonostante tutti i problemi tecnici e le lamentele legate alle prestazioni da parte dei giocatori, Monster Hunter Wilds è diventato uno dei titoli più venduti su Steam quest'anno. Anche se sono passati diversi mesi dal lancio del gioco, è ancora uno dei giochi più venduti sulla piattaforma. È qualcosa che non ci penseresti, considerando tutte le lamentele su quanto il gioco sembri essere mal ottimizzato.
Durante il primo mese del gioco, ha venduto oltre dieci milioni di copie e, curiosamente, sono le vendite su PC a far salire i numeri. Steam rappresenta una gran parte del fatturato totale. Di seguito, puoi scoprire i dodici titoli più venduti su
Steam quest'anno - senza un ordine particolare.
- Monster Hunter Wilds
- Elden Ring Regno della Notte
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Rimasterizzato
- EA Sports FC 26
- Borderlands 4
- Allegato I
- Cavaliere Cavo: Canzone di Seta
- Civiltà VII
- Battlefield 6
- Risveglio delle Dune
- Arc Raiders
- Kingdom Come: Liberazione 2