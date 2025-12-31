Monster Hunter Wilds è in cima alle classifiche di vendita di quest'anno su Steam nonostante tutte le critiche

HQ

Nonostante tutti i problemi tecnici e le lamentele legate alle prestazioni da parte dei giocatori, Monster Hunter Wilds è diventato uno dei titoli più venduti su Steam quest'anno. Anche se sono passati diversi mesi dal lancio del gioco, è ancora uno dei giochi più venduti sulla piattaforma. È qualcosa che non ci penseresti, considerando tutte le lamentele su quanto il gioco sembri essere mal ottimizzato.

Durante il primo mese del gioco, ha venduto oltre dieci milioni di copie e, curiosamente, sono le vendite su PC a far salire i numeri. Steam rappresenta una gran parte del fatturato totale. Di seguito, puoi scoprire i dodici titoli più venduti su

Steam quest'anno - senza un ordine particolare.