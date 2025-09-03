Monster Hunter: Wilds vendite ostacolate dalla "barriera PS5", secondo il presidente di Capcom

HQ

Sebbene Monster Hunter: Wilds abbia venduto una quantità impressionante di copie dal suo lancio, molte di queste vendite sono arrivate intorno all'hype della sua uscita. Il presidente di Capcom, Haruhito Tsujimoto, sa che per avere un successo al livello di Monster Hunter World i numeri devono continuare ad aumentare, ma il prezzo delle console moderne potrebbe impedire vendite costanti.

Parlando con Nikkei (via VGC), Tsujimoto ha parlato della PS5, la console che ha visto il maggior numero di vendite Monster Hunter: Wilds e l'ha etichettata come una "barriera" per i giocatori a causa del suo prezzo. "Abbiamo anche scoperto che la 'barriera PS5' è inaspettatamente grande", ha detto. "La console costa circa 80.000 yen in yen giapponesi. Se si tiene conto del costo del software e degli abbonamenti mensili, si tratta di circa 100.000 yen al momento dell'acquisto. Non si tratta di una cifra facilmente raggiungibile, soprattutto per le generazioni più giovani. Questa situazione non è limitata al Giappone, ma è simile anche all'estero".

Tsujimoto ritiene che anche se le console moderne hanno maggiori capacità tecnologiche, i giocatori sono comunque consapevoli dei costi. "Nintendo Switch 2 è stato rilasciato nel giugno 2025 al prezzo di 49.980 yen e la risposta è stata migliore di quanto ci aspettassimo. Sebbene i prezzi varino da paese a paese, ciò ha riaffermato l'alto livello di consapevolezza dei costi tra i consumatori comuni", ha affermato.

Tsujimoto ritiene che man mano che Monster Hunter: Wilds inizierà ad abbassare il suo prezzo nelle vendite, vedremo un aumento maggiore delle unità spostate, ma potrebbe essere il caso che molti giocatori semplicemente non possano più permettersi una nuova console, un abbonamento online e giochi a prezzo pieno.