Moomintroll: Winter's Warmth celebra 80 anni dell'universo celebre di Tove Jansson con un nuovo trailer

Quest'anno abbiamo festeggiato 80 anni dalla creazione dell'universo Moomin dall'autrice Tove Jansson e, nello spirito di questo, come parte del Wholesome Snack Showcase, è stato condiviso un nuovo trailer per un titolo in uscita in questo mondo.

Stiamo parlando specificamente di Moomintroll: Winter's Warmth, e quest'ultimo sguardo al gioco dettaglia i tipi di sfide che Moomintroll dovrà superare. È considerato un seguito di Snufkin: Melody of Moominvalley, e mostra come il protagonista adorabile trovi un Moominvalley coperto di brina e debba allearsi con i suoi vicini per rimuovere il controllo del Lady of the Cold sulla terra.

Previsto per il lancio su PC e console nel 2026, puoi vedere qui sotto l'ultimo sguardo di questa splendida e adatta avventura per famiglie.