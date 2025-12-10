Moomintroll: Winter's Warmth ora ha una demo giocabile su PC

Ieri abbiamo avuto l'opportunità di raccontarvi molto di più sul prossimo gioco d'avventura adatto alle famiglie Moomintroll: Winter's Warmth, tutto come parte della presentazione del titolo al Wholesome Snack Showcase. Ora, un giorno dopo, possiamo costruire su questo con un annuncio successivo che ruota attorno alla demo del gioco su PC.

Durante Day of the Devs, Hyper Games ha rivelato che i fan ora possono affluire su Steam per provare una demo di Moomintroll: Winter's Warmth, tutto questo proprio in questo momento. La demo stessa promette di offrire circa 15 minuti di gameplay totale, rendendola un ottimo punto di partenza per assaggiare tutto ciò che sarà offerto nel 2026, quando il progetto sarà lanciato su PC e console.

In linea con questo nuovo annuncio, Hyper Games ha anche condiviso un altro trailer del gioco, che potete vedere integralmente qui sotto.