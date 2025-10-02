Moonlighter 2: The Endless Vault è stato posticipato a novembre

HQ

Questo autunno è diventato un po' un colosso quando si tratta di lanci di nuovi giochi, con settembre che è un mese piuttosto memorabile e anche ottobre sembra essere lo stesso. Naturalmente, con molti giochi in arrivo in questo periodo dell'anno che sono colossi AAA, è facile dimenticarsi dei piccoli, e questo è esattamente il motivo per cui Digital Sun sta spingendo il lancio di Moonlighter 2: The Endless Vault.

Come rivelato in un comunicato stampa, ci è stato detto che il gioco non debutterà più il 23 ottobre e verrà invece lanciato il 19 novembre, tutto perché il mese è diventato troppo affollato per il gioco.

"Mentre il nostro piano originale era fissato per il 23 ottobre, il mese si è riempito di così tante altre grandi uscite che riteniamo che sia diventato troppo affollato per noi. E come ogni negoziante saggio sa, anche la gemma più preziosa può essere trascurata in una vetrina strapiena".

Stando così le cose, possiamo aspettarci che si verifichino alcuni altri test di gioco per il gioco in vista del nuovo lancio, qualcosa che Digital Sun approfondirà presto. Si conclude con quanto segue.

"Apprezziamo davvero la vostra pazienza e comprensione. Considera un po' di tempo in più per affilare le tue spade, rifornire i tuoi scaffali e prepararti per le avventure che ti aspettano.