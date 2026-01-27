Mordecai & Rigby di Regular Show arriveranno su Fortnite questo venerdì

HQ

Ci sono state voci, e ora è ufficiale: Mordecai e Rigby di Regular Show stanno arrivando a Fortnite! La collaborazione tra la celebre serie di Cartoon Network e il gioco battle royale di prim'ordine arriva questo venerdì 30 gennaio nel negozio Fortnite.

Nonostante siano personaggi amati e tra i più richiesti dai fan, non sono tutte buone notizie. Rigby arriva come aiutante e non come skin. Questo evita il problema dei "robot" degli altri personaggi brevi nel gioco, ma è comunque una delusione per molti fan non poter giocare nei pé di uno dei personaggi principali della serie.

Le collaborazioni con le serie di Cartoon Network hanno molto successo in Fortnite. Abbiamo già visto personaggi di Adventure Time ed Ed, Edd, e Eddy, quindi è possibile che in futuro questa collaborazione ci porti altri personaggi e forse una versione alternativa di Rigby che sia una skin. Quali altri personaggi della serie o di Cartoon Network in generale ti piacerebbe vedere arrivare su Fortnite ?