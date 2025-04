Morrowind e Skyrim capitalizzano il successo di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

HQ

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è stato un enorme successo per Bethesda e Xbox sin dalla sua uscita la scorsa settimana per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Il fatto che sia stato annunciato e rilasciato lo stesso giorno sembra essere stato un colpo di genio e la domanda è se i fan di Bethesda siano stati così lirici da quando The Elder Scrolls V: Skyrim è stato rilasciato nel lontano 2011.

Parlando di Skyrim, abbiamo appena visto che il gioco è aumentato del 26% tra i giocatori attivi su Xbox da prima dell'uscita di Oblivion Remaster e non solo. Anche The Elder Scrolls III: Morrowind e l'originale Oblivion sono aumentati fino al 113%. Questa è un'ottima notizia per una Bethesda che ha bisogno di un po' di buona volontà dopo le opinioni contrastanti su Starfield. Si spera che la bandiera rimanga alta fino all'arrivo di The Elder Scrolls VI.