Mortal Kombat 1 supera i 6,2 milioni di copie vendute

Mortal Kombat 1 sta ancora andando forte, con l'EVO 2025 (Evolution Championship Series) che si è appena concluso. Ora, il co-creatore Ed Boon ha annunciato che l'amato gioco di combattimento ha raggiunto un altro traguardo di vendite. Sono state vendute oltre 6,2 milioni di copie, il che significa che sono state vendute più di un milione di unità dall'ultimo aggiornamento delle vendite a gennaio.

Come se non bastasse, è stata rilasciata una nuovissima patch, che modifica gran parte del roster, inclusi combattenti come Havik, Kenshi, Li Mei, Liu Kang, Rain, Reptile e Shang Tsung. Anche personaggi DLC come Omni-Man, Ermac, Conan il Barbaro e Homelander hanno ricevuto modifiche. Inoltre, nell'aggiornamento sono stati inclusi diversi combattenti Kameo, tra cui Frost, Darrius, Jax, Goro, Stryker, Sektor e Sub-Zero.

È già stato confermato che non arriveranno ulteriori DLC nel gioco, ma sembrano essere all'orizzonte ulteriori patch e correzioni di bug, poiché Boon ha dichiarato di volere che questo sia il loro gioco più equilibrato di sempre.

