Mortal Kombat 2 è stato ritardato di otto mesi

L'idea era che avremmo potuto goderci fatality davvero cruenti e la violenza di intrattenimento del tipo più divertente nel film in uscita Mortal Kombat 2 il 24 ottobre. Ma... è una settimana davvero piena di grandi film e Halloween proprio dietro l'angolo, quando le persone tendono a volersi godere di un film horror nel buio del cinema.

Quindi cosa sta facendo la Warner Bros al riguardo? Ebbene, Deadline riporta che hanno semplicemente scelto di posticipare l'uscita, e con un margine considerevole. Invece di una premiere autunnale successiva (che avrebbe richiesto lo spostamento di un altro film), ora verrà lanciato il 15 maggio del prossimo anno.

Deadline sottolinea che non è stata la mancanza di qualità ad aver portato a questa decisione - il film ha ricevuto le migliori valutazioni alle proiezioni di prova - ma piuttosto un semplice tentativo di vendere il maggior numero possibile di biglietti del cinema.

Avevi intenzione di andare a vedere Mortal Kombat 2, e ti va bene dover aspettare fino a maggio per vedere Karl Urban nel ruolo di Johnny Cage?