Mortal Kombat 2 riceve una versione rinnovata di Techno Syndrome

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New Line Cinema e Warner Bros. chiaramente non intendono commettere lo stesso errore di tanti altri film basati sui videogiochi e saltare una colonna sonora iconica. Oggi è stata pubblicata una nuova versione del classico Techno Syndrome, questa volta intitolata Techno Syndrome 2026, e lo stesso Ed Boon (creatore della serie di giochi) è presente nella traccia.

Questa versione è stata creata da Olivier Adams ed è ufficialmente parte della colonna sonora del prossimo Mortal Kombat II, che debutterà l'8 maggio. Puoi ascoltarlo qui sotto, e sì, suona altrettanto bombastico, sopra le righe e nostalgicamente pulsante come lo ricordi (anche se pensiamo ancora che l'originale sia un pezzo sopra). Non serve ricordarle che forse è meglio alzare il volume...