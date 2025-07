Mortal Kombat 3 è quasi confermato insieme allo spin-off

HQ

Mortal Kombat 2 non è ancora uscito nelle sale, ma il produttore Todd Garner sa che ci sono piani per il futuro del franchise a patto che il film in uscita abbia successo nelle sale.

Parlando con lo YouTuber FutureBoyWho2 (tramite MaxBlizz), Garner ha affermato che "ci sono piani per il futuro... Se ci sarà permesso di fare altri film, speriamo che questo vada abbastanza bene, c'è la possibilità di fare altre cose; spin-off, un altro sequel per spingere la storia, portare personaggi diversi ed evolvere i personaggi che già abbiamo".

Scorpion, Bi-Han (Noob Saibot) e Kano sono stati elencati come alcuni dei personaggi che potrebbero ottenere sviluppi più profondi se il franchise potesse continuare. Considerando che il primo film è uscito durante la pandemia ed è comunque riuscito a essere un successo abbastanza grande da consentire alla Warner Bros di dare il via libera a un sequel, speriamo che il sequel guidato da Karl Urban possa fare un colpo di fulmine due volte.

Mortal Kombat 2 uscirà il 24 ottobre nelle sale.