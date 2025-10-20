Motion Twin non ha fatto un sequelDead Cells perché non gliene frega niente di quello che pensi

HQ

Per un po', Dead Cells è stata una delle esperienze roguelike d'azione più popolari sul mercato. La sensazione indie sviluppata da Motion Twin è stato un immenso successo, tanto che ha ricevuto tonnellate di supporto aggiuntivo e persino lanciato su quasi tutte le piattaforme immaginabili. Tuttavia, anche con questo immenso successo in mente, lo sviluppatore non ha mai realizzato un sequel, poiché Motion Twin ha invece deciso di lavorare su un progetto diverso, un gioco noto come Windblown.

Ma perché è stato così? Di recente, il co-direttore creativo e game designer Yannick Berthier ha parlato con PCGamesN, dove ha spiegato questo ragionamento.

"Siamo guidati da ciò che vogliamo fare. Se fossimo un'azienda, staremmo parlando di Dead Cells 2 in questo momento. Non stiamo parlando di Dead Cells 2. Stiamo parlando di Windblown, perché siamo un collettivo di individui creativi e che vogliono creare cose".

E continua: "[Se] avessimo fatto parte di un'altra compagnia, forse la pressione per fare un sequel sarebbe stata molto, molto più forte - voglio dire, internamente. Esternamente, è super forte. Ogni post che facciamo, tendiamo ad avere alcuni commenti del tipo: "OK, fantastico, quando Dead Cells 2?" Ma va bene. Questa è la nostra realtà".

Quindi forse Dead Cells 2 diventerà realtà, ma solo quando Motion Twin sarà pronto a realizzare il gioco e non perché i fan continuano a fare pressione per farlo.