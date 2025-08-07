Motorola collabora con Swarovski per una linea di gadget di lusso

HQ

Motorola ha collaborato con l'azienda di gioielleria di lusso Swarovski per creare una linea limitata di dispositivi con un'estetica molto scintillante. Conosciuta come Brilliant Collection, la linea si estende sui dispositivi Razr e Buds Loop, con entrambi i prodotti arricchiti con un lotto di cristalli di Swarovski, nel tentativo di mostrare come "moda e funzionalità possano brillare in perfetta armonia".

Il Razr, per esempio, è stato sottoposto a una straordinaria revisione che include una "finitura scintillante ispirata alla pelle in un motivo trapuntato 3D" che è stata combinata con il colore Pantone Ice Melt e 35 cristalli Swarovski posizionati a mano. Viene fornito anche con una splendida ed elegante custodia a tracolla.

Secondo il Buds Loop, anche questi saranno disponibili nel colore Ice Melt e avranno cristalli Swarovski incorporati nel corpo della cornice del dispositivo audio.

Motorola ha dichiarato che il Brilliant Collection sarà disponibile solo in quantità limitate e che questo è solo l'inizio di una serie di nuove collezioni di dispositivi curate che ha pianificato.

