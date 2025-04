Mourinho afferra per il naso l'allenatore del Galatasaray in un derby turco

HQ

Il derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahçe, chiamato anche derby intercontinentale perché ogni club è un lato della città, è di solito una delle partite più accese di ogni anno, e quella di ieri non ha fatto eccezione. Era una partita dei quarti di finale per la Coppa di Turchia e il Galatasaray ha vinto 2-1 in trasferta.

L'allenatore del Fenerbahçe, José Mourinho, non era contento della partita e dopo la partita si è verificato un incidente. Quando Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha stretto la mano agli arbitri, Mourinho gli si è avvicinato da dietro e gli ha afferrato il naso. Buruk è poi caduto drammaticamente a terra coprendosi il volto.

Finora non è stata imposta alcuna sanzione a Mourinho, e Buruk ha poi minimizzato l'incidente in conferenza stampa: "C'è stato un leggero graffio. Ci aspettiamo che i manager si comportino in modo più appropriato in tali situazioni. Non esagererò questo problema, ma non è stata una mossa di classe", ha detto (via BBC).

Solo due mesi fa, in un altro derby turco, il Galatasaray è stato accusato di dichiarazioni razziste nei confronti degli arbitri. Il Galatasaray ha intrapreso azioni legali contro di lui ed è stato multato, ma Mourinho in seguito ha detto di aver ricevuto molto sostegno, dicendo "tutti conoscono le mie cattive qualità, ma che il razzismo non è una di queste".