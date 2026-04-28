Mourinho è la prima scelta per sostituire Arbeloa al Real Madrid, secondo The Athletic

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Chi sarà l'allenatore del Real Madrid la prossima stagione è una domanda che molti si sono posti da gennaio, quando Álvaro Arbeloa ha sostituito Xabi Alonso: pochi avrebbero previsto che l'ex allenatore del Real Madrid Castilla sarebbe rimasto per più di mezza stagione, a meno che non accadesse un miracolo (e non è successo). Due nomi sono stati citati per mesi, con l'attuale allenatore USA Mauricio Pochettino che sembra la scelta più probabile, mentre il responsabile del Global Football per Red Bull GmbH , Jürgen Klopp, è la scelta fantasy.

Ma un nuovo nome si sta facendo sentire sempre più forte, al punto che oggi The Athletic riporta che è la scelta preferita dal presidente del Real Madrid, Florentino Pérez: José Mourinho.

Dicono che, secondo diverse fonti anonime, Pérez avrà la decisione finale su quale allenatore chiamare, a differenza dell'assunzione di Alonso lo scorso anno per sostituire Carlo Ancelotti, un processo guidato dal direttore generale José Ángel Sánchez con il via libera di Pérez.

Mourinho ha una clausola di uscita di 3 milioni di euro dal Benfica

Mourinho attualmente allena il Benfica, tornando nella prima squadra che aveva allenato 25 anni fa dopo un anno al Fenerbaçe e tre alla Roma, una squadra che è rimasta imbattuta in Primeira Liga, ma ha quasi impossibili possibilità di vincere il campionato, a sette punti dal Porto con solo tre partite da giocare. Il suo contratto in Portogallo termina a giugno 2027, ma prevede una clausola di uscita di 3 milioni di euro per interrompere l'accordo fino a 10 giorni dall'ultima partita della stagione, che si terrà il 16 maggio.

Mourinho ha allenato il Real Madrid tra il 2010 e il 2013: ha vinto un titolo di campione con un record di punti e una Coppa di Spagna, ma è stato meno fortunato del previsto e non è riuscito a vincere la Champions League, un argomento in sospeso che Mourinho vorrà risolvere se verrà nominato la prossima stagione.

Tuttavia, Mourinho è sempre stato una figura divisiva nel club, e ancora oggi c'è una certa opposizione interna alla sua possibile nomina. Non che non importi molto, dato che secondo fonti di The Athletic, Pérez vuole avere il controllo nella decisione per il loro prossimo allenatore...