Mumbai razionare l'acqua dopo il mese di pioggia più basso degli ultimi 12 anni

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Mumbai, la città più popolosa dell'India e capitale finanziaria, ha deciso di razionare l'approvvigionamento idrico dopo aver registrato il giugno più secco (finora mezzo mese) degli ultimi 12 anni. La vasta città conta fino a sette bacini idrici che, secondo Reuters, attualmente rappresentano solo il 10,35% della loro capacità totale. Questo lascia la metropoli con circa 40 giorni d'acqua.

La situazione sarebbe stata molto diversa se le piogge monsoniche fossero arrivate puntuali all'inizio di giugno, ma le previsioni indicano che ora si prevede che arriveranno verso la fine del mese, causando una preoccupazione più ampia. Il Maharashtra ha ricevuto il 75% di piogge in meno rispetto alla media all'inizio di giugno, e il paese sta affrontando il monsone più debole degli ultimi 11 anni, aumentando ulteriormente la paura sul raccolto, sui prezzi dei prodotti alimentari e sulla pianificazione dell'acqua nel lungo termine.

Prima le restrizioni immediate si applicano ai cantieri e agli utenti principali. La prima vedrà temporaneamente interrotta la sua fornitura idrica, indipendentemente dalle dimensioni, oltre a sospendere indefinitamente nuove connessioni. Questi ultimi (come utenti industriali, commerciali e club sportivi) rischiano di vedere la loro offerta ridotta del 20%.

La nuova carenza sottolinea quanto le grandi città siano ancora vulnerabili alle piogge monsoniche irregolari, un rischio che gli scienziati del clima avvertono sta diventando più difficile man mano che il meteo diventa meno prevedibile.