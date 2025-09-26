Musk accusa OpenAI di Altman di furto di segreti commerciali in una nuova causa

HQ

Il rapporto teso tra Musk e Altman non è un segreto. Ora, l'impresa di intelligenza artificiale di Musk ha avviato un'azione legale contro OpenAI, sostenendo che la società assume sistematicamente ex dipendenti di xAI per accedere a informazioni riservate. La denuncia afferma che OpenAI cerca vantaggi sleali nello sviluppo dell'intelligenza artificiale prendendo di mira i dipendenti con conoscenza delle tecnologie e delle strategie operative di xAI. Una disputa che riflette anche la tensione in corso tra Musk e Altman, risalente alla loro prima collaborazione e all'allontanamento di Musk da OpenAI. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!