Notizie dal mondo
Musk accusa OpenAI di Altman di furto di segreti commerciali in una nuova causa
Musk intenta una causa sostenendo che Altman attira ex dipendenti per ottenere vantaggi dall'intelligenza artificiale.
Il rapporto teso tra Musk e Altman non è un segreto. Ora, l'impresa di intelligenza artificiale di Musk ha avviato un'azione legale contro OpenAI, sostenendo che la società assume sistematicamente ex dipendenti di xAI per accedere a informazioni riservate. La denuncia afferma che OpenAI cerca vantaggi sleali nello sviluppo dell'intelligenza artificiale prendendo di mira i dipendenti con conoscenza delle tecnologie e delle strategie operative di xAI. Una disputa che riflette anche la tensione in corso tra Musk e Altman, risalente alla loro prima collaborazione e all'allontanamento di Musk da OpenAI. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!