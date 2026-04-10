Musk Fallsy sostiene che la Tesla FSD sia 10 volte più sicura rispetto alla guida umana normale

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Il capo di Tesla, Elon Musk, afferma che la Full Self-Driving dell'azienda è fino a 10 volte più sicura rispetto ai guidatori umani, ma un'analisi più attenta dei dati suggerisce che questa affermazione non regge davvero.

Secondo un rapporto di Electrek, attualmente non esiste alcun dataset pubblico di Tesla che supporti effettivamente la cifra "10 volte più sicura". Analisti e ricercatori sottolineano che, nel migliore dei casi, il vantaggio in termini di sicurezza rimane non dimostrato se si tiene conto di come vengono calcolati i numeri.

Un grande problema è come Tesla definisce un incidente. L'azienda generalmente conta solo gli incidenti più gravi - come quelli che coinvolgono il dispiegamento dell'airbag - mentre i parametri ufficiali includono una gamma molto più ampia di incidenti. Ciò significa che Tesla sta di fatto confrontando due dataset molto diversi, il che può far sembrare il suo sistema più sicuro di quanto possa effettivamente essere.

Ci sono anche altre variabili che confondono le acque. I sistemi Tesla sono spesso utilizzati sulle autostrade, che sono statisticamente più sicure rispetto alle strade cittadine, e le auto stesse sono più nuove e dotate di tecnologie moderne per la sicurezza. Eliminando questi fattori, il divario tra FSD e i conducenti umani si riduce notevolmente.

Fondamentale, Tesla non rilascia dati dettagliati che permetterebbero una verifica indipendente - come tassi di disimpegno, guasti della gravità degli incidenti o uso di tipo stradale. Questa mancanza di trasparenza rende difficile valutare correttamente quanto il sistema sia realmente sicuro, soprattutto rispetto ai rivali che pubblicano analisi più rigorose e sottoposte a revisione paritaria.

C'è anche l'aspetto legale. Diverse cause legali negli Stati Uniti sostengono che i sistemi di assistenza alla guida di Tesla possano aver contribuito agli incidenti, sia per errori di sistema sia per incoraggiare un'eccessiva dipendenza dovuta al marchio "Full Self-Driving". Questo complica la narrazione secondo cui la tecnologia riduce semplicemente gli incidenti in generale.