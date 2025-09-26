Gamereactor

Musk ha appena venduto Grok al governo degli Stati Uniti per 42 centesimi

L'accordo potrebbe allentare le tensioni con Trump e aumentare l'adozione federale.

xAI di Elon Musk si è assicurata un contratto governativo per la fornitura del suo modello Grok a un prezzo simbolico, una mossa che lo posiziona al fianco dei principali rivali nella corsa di Washington per il dominio dell'intelligenza artificiale. L'accordo, che dura più a lungo di quelli firmati con altri fornitori, non solo segnala una maggiore concorrenza nell'approvvigionamento federale di intelligenza artificiale, ma suggerisce anche di migliorare i legami tra Musk e Trump dopo mesi di scontri pubblici. Sebbene Grok abbia affrontato critiche per le controversie passate, l'accordo garantisce a Musk una rara approvazione nella capitale e potrebbe rafforzare la sua posizione contro OpenAI, Anthropic, Google e Meta sia in ambito politico che commerciale. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

Elon Musk e Grok // Shutterstock

