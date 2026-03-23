Musk progetta fabbriche avanzate di chip in Texas per Tesla e SpaceX

HQ

Elon Musk ha annunciato che Tesla e SpaceX costruiranno due fabbriche di semiconduttori avanzati ad Austin come parte di un nuovo progetto chiamato "Terafab."

Il piano prevede due strutture specializzate: una focalizzata sui chip per i veicoli elettrici Tesla e i robot umanoidi, e l'altra progettata per sistemi di intelligenza artificiale, inclusi futuri data center spaziali.

Musk ha affermato che la produzione globale attuale di chip coprirà solo circa il 3% delle future esigenze delle sue aziende, sottolineando la portata della domanda guidata da IA e robotica. Il progetto coinvolgerà anche xAI, l'iniziativa di Musk sull'IA.

L'annuncio sottolinea uno spostamento verso l'integrazione verticale, con Musk che mira a ridurre la dipendenza da fornitori come Samsung Electronics, TSMC e Micron Technology.

Secondo Musk, le strutture potrebbero infine produrre fino a un terawatt di capacità di calcolo all'anno, circa il doppio della produzione attuale negli Stati Uniti. Uno dei chip alimenterà i robot Optimus di Tesla, mentre l'altro è progettato per operare nelle condizioni più difficili dello spazio.

Non è stata confermata alcuna tempistica per la costruzione o la produzione, e i progetti ambiziosi di Musk hanno storicamente subito ritardi, lasciando incertezza su quando Terafab potrebbe entrare in funzione.