Musk sposta il futuro di Tesla verso i robot umanoidi

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Tutto è iniziato con le auto... Ora, Elon Musk chiede agli investitori di guardare oltre l'indebolimento delle vendite di auto di Tesla e di concentrarsi invece sul progetto di robot umanoidi dell'azienda, Optimus.

In un post su X lunedì, il CEO ha suggerito che la maggior parte del valore futuro di Tesla proverrà da queste macchine, che sono ancora in fase di sviluppo ma concepite come aiutanti multiuso, dal lavoro in fabbrica all'assistenza domiciliare. "~80% del valore di Tesla sarà Optimus".

Mentre Tesla deve affrontare la pressione dei veicoli elettrici cinesi più economici, Musk continua a sostenere che l'esperienza dell'azienda nell'intelligenza artificiale del mondo reale le darà un vantaggio. Per ora, Optimus rimane una promessa, ma Musk insiste che definirà il prossimo capitolo di Tesla.

