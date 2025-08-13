Naufragio a Lampedusa che miete almeno 20 vittime

HQ

Almeno 20 migranti sono morti a circa 13 miglia a sud-ovest dell'isola italiana di Lampedusa, come riportato oggi da diverse fonti. La loro imbarcazione si è capovolta prima che arrivassero i soccorsi nella zona, lasciando tra le 15 e le 20 persone disperse, mentre altre 60 si sono fortunatamente salvate.

Ancora una volta l'UNHCR ha espresso profonda preoccupazione. Filippo Ungaro, portavoce dell'agenzia, ha condiviso la loro "profonda angoscia" per quello che ha definito un altro tragico naufragio, esortando i governi ad espandere i percorsi di migrazione legale.

Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, quest'anno sono morti 675 migranti e rifugiati nel Mediterraneo centrale, escludendo l'incidente di oggi a Lampedusa. Mese dopo mese, e ancora di più nella stagione estiva, il bilancio delle vittime delle coste mediterranee continua a salire.