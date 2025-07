NBA 2K26 vedrà Shai Gilgeous-Alexander degli Oklahoma City Thunder come protagonista della copertina

2K ha svelato la star di copertina del prossimo capitolo della serie NBA 2K. Inaspettatamente, dopo una mostruosa stagione 2024-25 che lo ha visto incoronato MVP, MVP delle finali e campione NBA, Shai Gilgeous-Alexander di Oklahoma City Thunder riceverà l'onore di essere il volto del prossimo gioco che verrà lanciato ufficialmente all'inizio di settembre.

Conosciuto come NBA 2K26, il gioco verrà lanciato su tutte le piattaforme il 5 settembre, ma ci sarà un certo grado di accesso anticipato fornito a coloro che acquisteranno una delle versioni più grandi del gioco (che si tratti del Superstar Edition o del Leave No Doubt Edition ), che inizierà dal 29 agosto. Per quanto riguarda le piattaforme confermate, possiamo aspettarci PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch e Switch 2.

Per quanto riguarda chi altro servirà come star di copertina per la prossima partita, la versione Superstar includerà l'Hall of Famer e 10 volte NBA All-Star Carmelo Anthony, mentre l'alternativa Leave No Doubt includerà sia Anthony che Gilgeous-Alexander. Ci sarà anche un WNBA Edition con Angel Reese sul davanti.

Sviluppato ancora una volta da Visual Concepts, il gioco standard varierà di prezzo anche a seconda della piattaforma, con PlayStation e Xbox (entrambe le generazioni) e Switch 2 che dovranno sborsare £ 69,99, PC che richiederà solo £ 59,99 e Switch 1 che guarderà invece a £ 49,99.

Aspettati di saperne di più sul gioco e su come sta cambiando la formula di NBA 2K nelle prossime settimane.