NBA Bounce viene dedicata a una Deluxe Edition a tema film animato di Capre

HQ

È quasi ora dei playoff NBA e se stai cercando un modo per goderti questo momento emozionante dell'anno con i tifosi più giovani di basket della tua casa, perché non farlo tramite il NBA Bounce di Outright?

Questo è un progetto di basket adatto alle famiglie che cerca di fondere azione competitiva e gameplay in stile festa, offrendo al contempo tantissimi elementi di personalizzazione. NBA Bounce in realtà è stato lanciato originariamente a settembre 2025, ma da allora il progetto è stato ampliato con contenuti aggiuntivi, inclusa una seconda espansione uscita all'inizio di quest'anno.

Detto questo, Outright ha ora presentato una nuova edizione per NBA Bounce, che raccoglie il gioco base insieme ai DLC per creare una Deluxe Edition. Questa versione è conosciuta come NBA Bounce - Goat: The Movie: Deluxe Edition, perché, indovinato, include il DLC Goat che introduce i personaggi del film animato nel gioco per bambini.

Per quanto riguarda ciò che include il DLC della Capra, ci viene detto che Will la Capra, Jett il Leopardo Nero, Olivia lo Struzzo, Lenny la Giraffa e altri personaggi arrivano come personaggi giocabili, mentre anche i campi ispirati al cinema arrivano, portando effetti di ghiaccio, vento, vulcano e giungla al gameplay. C'è anche una nuova modalità chiamata The Climb da padroneggiare e nuove regole in The Cage da mettere alla prova.

Puoi vedere gran parte di questo in azione nel trailer di lancio della nuova edizione qui sotto.