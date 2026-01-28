NBA: Utah Jazz ha perso contro i Los Angeles Clippers

HQ

La NBA non è stata facile per gli Utah Jazz, che hanno perso contro i Los Angeles Clippers 103-115. La sconfitta è la terza consecutiva per gli Utah Jazz, come riportato dalla finlandese YLE.

Utah ha avuto un inizio promettente per la stagione, ma recentemente è rimasto bloccato in fondo alla classifica. Nelle ultime 10 partite, la squadra è riuscita a ottenere solo due vittorie.

Speriamo che gli Utah Jazz riescano a rimettersi in sesto nelle prossime partite.