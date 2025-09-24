Nessun collegamento confermato tra Oslo e Copenaghen

HQ

Due giorni fa, abbiamo ricevuto la notizia che l'aeroporto di Copenaghen stava chiudendo dopo che "grandi droni volavano nell'area". Un po' più tardi, abbiamo anche ricevuto la notizia che l'aeroporto di Oslo ha sospeso i voli dopo che è stata rilevata un'attività di droni. Ora, i funzionari norvegesi hanno dichiarato che le indagini sugli avvistamenti di droni negli aeroporti di Oslo e Copenaghen non hanno rivelato alcun collegamento diretto, nonostante le somiglianze tra gli incidenti. Entrambi gli aeroporti sono stati costretti a sospendere le operazioni dopo che sono stati avvistati droni non identificati, sollevando preoccupazioni per potenziali minacce ibride. Sebbene le autorità non abbiano attribuito gli eventi a nessun paese specifico, le recenti tensioni che coinvolgono incursioni nello spazio aereo e attacchi informatici hanno accresciuto la consapevolezza della NATO su possibili provocazioni.