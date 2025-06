Netanyahu annuncia che Israele ha accettato la proposta di cessate il fuoco di Trump con l'Iran

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Israele ha accettato una proposta di cessate il fuoco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a seguito di un'azione militare congiunta contro i siti nucleari iraniani, ha detto martedì l'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu in una dichiarazione.



Il primo ministro Netanyahu ha dichiarato che l'operazione ha raggiunto i suoi obiettivi, citando la neutralizzazione delle capacità nucleari e missilistiche dell'Iran. Mentre la tregua sembra essere in atto, Netanyahu ha avvertito di una risposta rapida a qualsiasi violazione.



"Israele ringrazia il presidente Trump e gli Stati Uniti per il loro sostegno alla difesa e la loro partecipazione all'eliminazione della minaccia nucleare iraniana", si legge nella dichiarazione. "Alla luce del raggiungimento degli obiettivi dell'operazione, e in pieno coordinamento con il presidente Trump, Israele ha accettato la proposta del presidente per un cessate il fuoco reciproco", ha aggiunto la dichiarazione.