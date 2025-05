Netanyahu dice che Israele controllerà tutte le parti di Gaza mentre gli aiuti si preparano ad entrare Netanyahu si impegna a mantenere il controllo totale in mezzo alle crescenti pressioni internazionali per consentire l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Lunedì, il primo ministro israeliano Netanyahu ha confermato l'intenzione di prendere il controllo completo di tutte le parti di Gaza, allentando il blocco per consentire consegne limitate di aiuti a seguito di un'intensa pressione internazionale. L'esercito israeliano continua la sua offensiva contro le infrastrutture di Hamas, intensificando il conflitto con significative vittime. I camion degli aiuti che trasportano generi alimentari di prima necessità si preparano ad entrare a Gaza, anche se la situazione umanitaria rimane disastrosa. Dai un'occhiata alla sua dichiarazione qui sotto. Roma, Italia - 10 marzo 2023: Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano, durante l'incontro con Giorgia Meloni, primo ministro italiano, a Palazzo Chigi // Shutterstock