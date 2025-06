NetEase svela l'incredibile avventura d'azione per giocatore singolo Blood Message

HQ

Continua l'ascesa dei giochi cinesi nel mercato occidentale. Dopo l'enorme successo di Black Myth Wukong, ora NetEase ha svelato un progetto che è stato sviluppato da 24 Entertainment Studio e che è un'avventura d'azione per giocatore singolo che sembra porre la domanda di cosa succederebbe se God of War fosse ambientato nella Cina della dinastia Tang del IX secolo e presentasse un protagonista simile a Prince of Persia.

Il gioco è noto come Blood Message ed è un progetto sorprendente che sembra essere pieno di azione e combattimento intensi e filmati emozionanti e momenti narrativi. Sembra essere un gioco che sta spingendo i confini della grafica e della direzione artistica, il tutto combinando questo con battaglie impegnative. Ma non crederci sulla parola, dai un'occhiata al trailer di annuncio del gioco qui sotto.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi dalla storia di Blood Message, ci viene detto: "Ambientato alla fine della dinastia Tang nell'848 d.C., i giocatori assumono il ruolo di un messaggero senza nome che intraprende un pericoloso viaggio verso est per consegnare un messaggio che contiene il destino della sua patria.

Insieme a suo figlio, devono sopravvivere agli implacabili assedi nemici e a un'insidiosa odissea di tremila li, combattendo contro probabilità impossibili per tornare nel cuore dei Tang: Chang'an. Tra le sabbie del deserto, incidono l'ultima storia di lealtà nel Grande Tang.

"Il mondo ha sentito troppe storie di imperatori e generali...Blood Message è un'ode agli eroi non celebrati".

È anche una storia che dovrebbe essere basata sul vero evento storico della rivolta di Dunhuang, che raccontava come una regione della Cina si liberò dal dominio tibetano per tornare ancora una volta alla dinastia Tang.

Per il resto, tutto ciò che sappiamo finora del gioco è che arriverà su PC e console in futuro e che verrà realizzato il Unreal Engine 5. Dai un'occhiata ad alcune immagini di Blood Message qui sotto.