Netflix condivide il primo trailer di Enola Holmes 3 prima della prima di luglio

È quasi ora di arrivare la terza parte della serie cinematografica Enola Holmes di Netflix, poiché la saga di avventure gialle live-action si espanderà con un nuovo film questa estate, in cui Millie Bobby Brown tornerà nel ruolo principale della protagonista omonima, supportata da Louis Partridge, Henry Cavill, Helena Bonham Carter e Himesh Patel.

Con il prossimo capitolo, noto semplicemente come Enola Holmes 3, che debutterà su Netflix il 1° luglio, ora lo streamer ha condiviso il primo trailer ufficiale del film, in cui abbiamo un assaggio della trama che ruota attorno a Enola che lascia il suo compagno Tewkesbury all'altare per salvare suo fratello Sherlock, che sembra essere stato rapito secondo il dottor Watson.

La trama aggiunge: "È vero?! Il franchise acclamato dalla critica 'Enola Holmes' è tornato, portando Enola lontano da Londra, dove sogni personali e professionali si scontrano su un caso più intricato e insidioso di qualsiasi altro abbia affrontato prima."

Diretto da Philip Barantini di Adolescence, il primo trailer di Enola Holmes 3 è disponibile qui sotto.