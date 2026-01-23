Netflix conferma che Formula 1: Drive to Survive tornerà per la stagione 8 il mese prossimo

HQ

Sebbene siano previste sessioni di test per la stagione 2026 di Formula 1 a febbraio, la vera e propria stagione competitiva inizia solo a marzo, quando si terrà il Gran Premio d'Australia dal 6 all'8 marzo. Ma fortunatamente per chi desidera disperatamente azione in F1, la serie documentaristica preferita da tutti è quasi pronta per un ritorno.

Netflix ha confermato che Drive to Survive tornerà sulla piattaforma di streaming per la sua ottava stagione a partire dal 27 febbraio. Questa sarà una stagione importante, poiché racconterà i numerosi cambiamenti di personale alla Red Bull, la stagione vincente di McLaren nei Piloti e Costruttori, la rimonta di Max Verstappen a fine stagione, le difficoltà della Ferrari e le poche vittorie per mano di Mercedes-AMG, tra altri fili narrativi chiave.

Non abbiamo ancora un trailer per il ritorno di Drive to Survive, ma restate sintonizzati perché sarà sicuramente più vicino che più lontano.